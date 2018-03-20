Греф предположил, как поведут себя рынки после выборов президента России

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Рынки должны отреагировать стабильностью после выборов президента РФ, для экономики это позитивно, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Когда заканчивается период политической неопределённости, это всегда большой позитив, для экономики в частности. В целом я думаю, что рынки должны отреагировать стабильностью", — сказал журналистам Греф.

Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка по стране составила 67,4%.