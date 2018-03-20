Эксперт объяснил, что сплотило россиян вокруг кандидатуры Путина

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Внешнеполитическое давление на Россию, ситуация с Олимпиадой в Пхенчхане, скандал с отравлением Сергея Скрипаля в Великобритании, санкционная политика стали только дополнительным мобилизующим фактором вокруг кандидатуры Владимира Путина, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
"И внешнеполитическое давление, и ситуация с Олимпиадой, и вот этот скандал с отравлением бывшего шпиона в Великобритании, и санкционная политика, существующее предложение увеличить санкции против России, безусловно, были неким дополнительным мобилизующим фактором", — сказал Костин в ходе заседания круглого стола ФоРГО.
Он добавил, что специалистам по России, "которые работают в правительствах европейских стран, в правительствах стран "коллективного Запада", есть о чем подумать". "Вряд ли санкции сумеют как-то серьезно негативно повлиять на выборы в России, наоборот, они создадут дополнительные основания для мобилизации вокруг лидера", — добавил Костин.
Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка по стране составила 67,4%.
Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
МИД РФ обнародовал ответные меры: персона нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".
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