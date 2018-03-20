МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Кремле не считают недружественным шагом отсутствие поздравлений президенту РФ Владимиру Путину с победой на выборах от коллеги из США Дональда Трампа, Москва открыта для нормализации отношений с Вашингтоном, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, не нужно считать это недружественным шагом, во-первых. Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами. Вы знаете, что президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать. Это второе", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле реагируют на такой недружественный шаг как заявление Белого дома о том, что Трамп не планирует связываться по телефону с Путиным по поводу его победы на президентских выборах в России.
"Утро вечера мудренее", — добавил он.
Выборы главы государства прошли в России 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.
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