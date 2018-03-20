Результаты голосования на выборах президента отменили на семи участках

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ на экране в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 19 марта 2018

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Результаты голосования в ходе выборов президента РФ отменены на семи избирательных участках по стране, сообщила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.

"У нас результаты выборов отменены на семи участках", — сказала Памфилова журналистам в ходе форума наблюдателей Общественной палаты РФ во вторник.

По ее словам, из в целом небольшого числа нарушений, по предварительной оценке, "некоторые готовились осознанно, это были провокации, это из серии фабрикации фальсификаций".

"Если бы не было наблюдателей в этот момент, видеокамера это зафиксировала бы, но мы бы среагировали потом, позже. А вот присутствие наблюдателей и совместные действия помогли нам оперативно сработать", — подчеркнула Памфилова.

В ЦИК уточнили, что речь идет о ряде участков в Республике Дагестан, Московской, Кемеровской и Тюменской областях.