Президент Польши не поздравит Путина с победой на выборах

ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Анджей Дуда не будет поздравлять Владимиру Путину с победой на выборах президента, заявил шеф канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, Дуда "не считает, что это хороший момент для поздравлений".
При этом Щерский не исключил, что польский лидер направит "формальные, дипломатичные поздравления" по случаю инаугурации.
Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней. Явка составила 67,4%.
При этом Путин заручился рекордной в своей политической карьере поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона человек, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.
С победой Путина уже поздравили ряд иностранных лидеров. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, японский премьер Синдзо Абэ, президенты Венесуэлы, Венгрии, Сербии и Кубы, лидеры большинства стран СНГ.
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