Выборы 2018

После выборов: что ждет КПРФ и ЛДПР

18:1319.03.2018
Новости
(обновлено: 18:33 19.03.2018)
013530
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Прошедшие 18 марта выборы президента России, в которых принимали участие и кандидаты от КПРФ и ЛДПР, показали необходимость обновления этих партий или смены их лидеров, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Однако руководители партий либо не видят необходимости в реформах, либо предлагают дождаться итогов избирательной кампании.

Информационный центр ЦИК РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
"Участвовать стоило": кандидаты прокомментировали первые итоги выборов

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,78%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

КПРФ и первая кампания беспартийного кандидата

За Грудинина, впервые баллотировавшегося на пост главы государства, в целом по стране проголосовали более 8,6 миллиона избирателей, при этом кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов в 2012 году в целом по стране набрал 17,18% или более 12,3 миллиона голосов.

Комментируя РИА Новости результаты, полученные Грудининым, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") отметил, что КПРФ не смогла достичь показателей выборов 2012 года из-за своего кандидата и попытки завоевать чужой либеральный электорат, что привело к потере своего патриотического.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с кандидатами на должность президента РФ. 19 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Путин призвал кандидатов в президенты к диалогу
Как отметил депутат, коммунисты в этой избирательной кампании также показали, что в достижении цели любые средства хороши. По его словам, они могли объединиться "даже с совершенными отморозками" и своими идеологическими противниками и брать их повестку.

В то же время эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов полагает, что набрать большее число голосов Грудинину помешали серьезные имиджевые атаки во время избирательной кампании, отсутствие поддержки со стороны коммунистической номенклатуры и собственные ошибки. По его мнению, кандидат от КПРФ мог получить поддержку до 25% избирателей.

После объявления первых результатов голосования 18 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Грудинин выступил на выборах блестяще и любой политик может ему позавидовать. Зюганов также отметил, что не сожалеет о решении выдвинуть в кандидаты в президенты Грудинина и не вступить в предвыборную гонку самому, однако попросил его не сообщать о планах относительно участия в следующих выборах.

Раскол, смена лидера или укрепление КПРФ?

Павел Грудинин на пресс-конференции КПРФ по итогам голосования на выборах президента РФ. 19 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Политолог рассказал, почему Грудинин не смог набрать больше голосов

По мнению члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, результат КПРФ на президентских выборах может завершиться расколом партии и коммунистического электората. Как пояснил эксперт, политическая жизнь после выборов при всей их важности не заканчивается, а фигура Грудинина расколола электорат и партию. Как отметил Зудин, пока не ясно, смогут ли коммунисты восстановить партию и единство электората.

Точки зрения о расколе и кризисе в КПРФ придерживается и гендиректор Центра политической информации (ЦПИ) Алексей Мухин. Он считает, что КПРФ находится в глубоком системном кризисе, и связывает эту ситуацию в том числе с фигурой Грудинина. Как заявил Мухин, кризис возник из-за того, что на выборах президента партию представлял не Зюганов, а "некий предприниматель", который "вообще к КПРФ не имеет никакого отношения". Эксперт считает, что Зюганов совершил "фатальную ошибку, выдвинув Грудинина, и сейчас ему этого не простят его соратники".

Однако сам Зюганов, отвечая РИА Новости на вопрос о планах реформировать партию, ответил, что "сначала нужно подвести итоги (избирательной кампании)". Он также заявил журналистам, что коммунисты не только планируют сохранить свой союз с народно-патриотическими силами, но и укрепить его.

ЛДПР после шестой кампании Жириновского

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования на избирательном участке в Москве на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эксперт назвал участие Жириновского в выборах "дембельским аккордом"

Лидер ЛДПР Жириновский, для которого прошедшая кампания стала шестой, не скрывал своего недовольства результатами голосования. Руководитель президиума ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев считает, что выборы прошли нечестно, но жаловаться на это, по его словам, бесполезно.

На пресс-конференции после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье Жириновский заявил, что для кандидатов не были обеспечены равные условия. Более того, он прогнозирует победу кандидата от власти и на следующих выборах главы государства, которые должны состояться в 2024 году.

"Такие результаты никого не радуют. Чему радоваться, если итоги объявили за год? Можно точно так же сказать, что кандидат от власти победит и в 2024 году с результатом 60-70%. Демократии нет, свободных выборов нет как при царе, как при коммунистах — страна у нас такая", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он также заявил о том, что по всей стране на избирательных участках были совершены вбросы бюллетеней. Однако, по его мнению, жаловаться на это бесполезно.

Без смысла, но с тактикой

Владимир Жириновский и Игорь Лебедев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В ЛДПР не видят смысла обжаловать итоги выборов

Соратники Жириновского по партии солидарны со своим руководителем. В частности, Лебедев заявил, что также не видит смысла обжаловать результаты президентских выборов. "А смысл?" — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, партии не стоит менять тактику избирательных кампаний, поскольку она приносит результат на протяжении уже четверти века. "Тактика у партии ЛДПР на протяжении 25 лет неизменна. И 25 лет она дает свой результат, и у партии есть свой электорат… Поэтому особо что-то менять мы не видим пока смысла. Если в стране будут свободные демократические выборы, а не то шоу, которое мы наблюдаем каждый раз, поверьте, результаты будут совершенно другие", — подчеркнул Лебедев.

Говоря о причинах неудачного результата Жириновского выборах, он отметил, что у него осталось негативное общее впечатление от последних трех месяцев кампании. По его словам, в РФ не было выборов, поэтому Жириновский результатами недоволен. Лебедев также назвал избирательную кампанию в РФ шоу "при 100-процентном административном ресурсе".

Политологи замены Жириновскому не видят

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у кабинки для голосования на выборах президента. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЛДПР пока рано думать о новом кандидате в президенты, заявил Лебедев

Как заявил РИА Новости член экспертного совета Фонда ИСЭПИ, политолог Леонид Поляков, третье место на президентских выборах для Жириновского стало личной катастрофой, чего он не смог скрыть.

"Абсолютный стресс — это результат Жириновского, что он и продемонстрировал вчера на программе (Владимира) Соловьева, когда обрушился с филиппиками в адрес избирателей. Это была не то, чтобы истерика, но "прорыв" очень и очень необычный для Жириновского, который, как правило, очень хорошо себя контролирует. А тут такой "выстрел" в воздух, самоподрыв, я бы сказал. Я думаю, что это для него была катастрофа, и он это хорошо понимает", — сказал Поляков.

Эксперт отметил, что при этом вопрос о преемнике Жириновского в ЛДПР вряд ли стоит. "Так устроена сама партия, что никакой речи о преемстве там идти не может, потому что Жириновский — один, неподражаемый и незаменимый", — считает он.

С ним согласен гендиректор ЦПИ Мухин, который считает, что смена лидера будет для ЛДПР катастрофой. "Какое-то время Жириновский продержится, но или он обновляет партию, перезагружает ее, или она перестает быть существенным политическим элементом", — сказал он.

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский во время голосования на избирательном участке в Москве на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эксперт: третье место стало для главы ЛДПР личной катастрофой

Говоря о дальнейшей карьере Жириновского, политолог Павел Святенков подчеркнул его значимость в повестке как "гениального политика и незаменимого шоумена".

"Владимир Жириновский лично в своем качестве абсолютно незаменим: если у КПРФ есть идеология определенная, левая, и в этом случае того же Зюганова можно было бы заменить на того же самого Грудинина, то очень сомнительно, что без Жириновского ЛДПР будет хорошо выступать на выборах. Так что я думаю, что Жириновский, с учетом того, что со здоровьем у него все неплохо, скорее всего, останется, и я думаю, что мы увидим, как он через три года поведет ЛДПР на выборы в Госдуму, а кто знает, скорее всего, и в 2024 году он выдвинется (на следующих президентских выборах — ред.)", — сказал Святенков.

Он также добавил, что почтенный возраст для участия в политических процессах страны на посту лидера не является препятствием. Так, президенту США Дональду Трампу 71 год, экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони 81 год, а королеве Великобритании Елизавете II 91 год, напомнил политолог.

ВЫБОРЫ 2018: подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку — будет интересно
На указанный email отправлено письмо для подтверждения подписки
Подписаться
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2017 МИА «Россия сегодня»
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена