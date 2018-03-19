После выборов: что ждет КПРФ и ЛДПР

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Прошедшие 18 марта выборы президента России, в которых принимали участие и кандидаты от КПРФ и ЛДПР, показали необходимость обновления этих партий или смены их лидеров, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Однако руководители партий либо не видят необходимости в реформах, либо предлагают дождаться итогов избирательной кампании.

Выборы президента прошли в России 18 марта. По данным ЦИК, после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,78%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

КПРФ и первая кампания беспартийного кандидата

За Грудинина, впервые баллотировавшегося на пост главы государства, в целом по стране проголосовали более 8,6 миллиона избирателей, при этом кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов в 2012 году в целом по стране набрал 17,18% или более 12,3 миллиона голосов.

Комментируя РИА Новости результаты, полученные Грудининым, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") отметил, что КПРФ не смогла достичь показателей выборов 2012 года из-за своего кандидата и попытки завоевать чужой либеральный электорат, что привело к потере своего патриотического.

Как отметил депутат, коммунисты в этой избирательной кампании также показали, что в достижении цели любые средства хороши. По его словам, они могли объединиться "даже с совершенными отморозками" и своими идеологическими противниками и брать их повестку.

В то же время эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов полагает, что набрать большее число голосов Грудинину помешали серьезные имиджевые атаки во время избирательной кампании, отсутствие поддержки со стороны коммунистической номенклатуры и собственные ошибки. По его мнению, кандидат от КПРФ мог получить поддержку до 25% избирателей.

После объявления первых результатов голосования 18 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Грудинин выступил на выборах блестяще и любой политик может ему позавидовать. Зюганов также отметил, что не сожалеет о решении выдвинуть в кандидаты в президенты Грудинина и не вступить в предвыборную гонку самому, однако попросил его не сообщать о планах относительно участия в следующих выборах.

Раскол, смена лидера или укрепление КПРФ?

По мнению члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, результат КПРФ на президентских выборах может завершиться расколом партии и коммунистического электората. Как пояснил эксперт, политическая жизнь после выборов при всей их важности не заканчивается, а фигура Грудинина расколола электорат и партию. Как отметил Зудин, пока не ясно, смогут ли коммунисты восстановить партию и единство электората.

Точки зрения о расколе и кризисе в КПРФ придерживается и гендиректор Центра политической информации (ЦПИ) Алексей Мухин. Он считает, что КПРФ находится в глубоком системном кризисе, и связывает эту ситуацию в том числе с фигурой Грудинина. Как заявил Мухин, кризис возник из-за того, что на выборах президента партию представлял не Зюганов, а "некий предприниматель", который "вообще к КПРФ не имеет никакого отношения". Эксперт считает, что Зюганов совершил "фатальную ошибку, выдвинув Грудинина, и сейчас ему этого не простят его соратники".

Однако сам Зюганов, отвечая РИА Новости на вопрос о планах реформировать партию, ответил, что "сначала нужно подвести итоги (избирательной кампании)". Он также заявил журналистам, что коммунисты не только планируют сохранить свой союз с народно-патриотическими силами, но и укрепить его.

ЛДПР после шестой кампании Жириновского

Лидер ЛДПР Жириновский, для которого прошедшая кампания стала шестой, не скрывал своего недовольства результатами голосования. Руководитель президиума ЛДПР в Госдуме Игорь Лебедев считает, что выборы прошли нечестно, но жаловаться на это, по его словам, бесполезно.

На пресс-конференции после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье Жириновский заявил, что для кандидатов не были обеспечены равные условия. Более того, он прогнозирует победу кандидата от власти и на следующих выборах главы государства, которые должны состояться в 2024 году.

"Такие результаты никого не радуют. Чему радоваться, если итоги объявили за год? Можно точно так же сказать, что кандидат от власти победит и в 2024 году с результатом 60-70%. Демократии нет, свободных выборов нет как при царе, как при коммунистах — страна у нас такая", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он также заявил о том, что по всей стране на избирательных участках были совершены вбросы бюллетеней. Однако, по его мнению, жаловаться на это бесполезно.

Без смысла, но с тактикой

Соратники Жириновского по партии солидарны со своим руководителем. В частности, Лебедев заявил, что также не видит смысла обжаловать результаты президентских выборов. "А смысл?" — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Вместе с тем, по его словам, партии не стоит менять тактику избирательных кампаний, поскольку она приносит результат на протяжении уже четверти века. "Тактика у партии ЛДПР на протяжении 25 лет неизменна. И 25 лет она дает свой результат, и у партии есть свой электорат… Поэтому особо что-то менять мы не видим пока смысла. Если в стране будут свободные демократические выборы, а не то шоу, которое мы наблюдаем каждый раз, поверьте, результаты будут совершенно другие", — подчеркнул Лебедев.

Говоря о причинах неудачного результата Жириновского выборах, он отметил, что у него осталось негативное общее впечатление от последних трех месяцев кампании. По его словам, в РФ не было выборов, поэтому Жириновский результатами недоволен. Лебедев также назвал избирательную кампанию в РФ шоу "при 100-процентном административном ресурсе".

Политологи замены Жириновскому не видят

Как заявил РИА Новости член экспертного совета Фонда ИСЭПИ, политолог Леонид Поляков, третье место на президентских выборах для Жириновского стало личной катастрофой, чего он не смог скрыть.

"Абсолютный стресс — это результат Жириновского, что он и продемонстрировал вчера на программе (Владимира) Соловьева, когда обрушился с филиппиками в адрес избирателей. Это была не то, чтобы истерика, но "прорыв" очень и очень необычный для Жириновского, который, как правило, очень хорошо себя контролирует. А тут такой "выстрел" в воздух, самоподрыв, я бы сказал. Я думаю, что это для него была катастрофа, и он это хорошо понимает", — сказал Поляков.

Эксперт отметил, что при этом вопрос о преемнике Жириновского в ЛДПР вряд ли стоит. "Так устроена сама партия, что никакой речи о преемстве там идти не может, потому что Жириновский — один, неподражаемый и незаменимый", — считает он.

С ним согласен гендиректор ЦПИ Мухин, который считает, что смена лидера будет для ЛДПР катастрофой. "Какое-то время Жириновский продержится, но или он обновляет партию, перезагружает ее, или она перестает быть существенным политическим элементом", — сказал он.

Говоря о дальнейшей карьере Жириновского, политолог Павел Святенков подчеркнул его значимость в повестке как "гениального политика и незаменимого шоумена".

"Владимир Жириновский лично в своем качестве абсолютно незаменим: если у КПРФ есть идеология определенная, левая, и в этом случае того же Зюганова можно было бы заменить на того же самого Грудинина, то очень сомнительно, что без Жириновского ЛДПР будет хорошо выступать на выборах. Так что я думаю, что Жириновский, с учетом того, что со здоровьем у него все неплохо, скорее всего, останется, и я думаю, что мы увидим, как он через три года поведет ЛДПР на выборы в Госдуму, а кто знает, скорее всего, и в 2024 году он выдвинется (на следующих президентских выборах — ред.)", — сказал Святенков.

Он также добавил, что почтенный возраст для участия в политических процессах страны на посту лидера не является препятствием. Так, президенту США Дональду Трампу 71 год, экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони 81 год, а королеве Великобритании Елизавете II 91 год, напомнил политолог.