КПРФ после выборов президента может сменить лидера, считает политолог

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Результаты выборов президента России говорят о том, что принявшие в них участие думские партии КПРФ и ЛДПР находятся в глубоком кризисе; коммунистическая партия в ближайшее время может сменить лидера, а либерал-демократов от катастрофы спасет лишь обновление структуры, полагает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Выборы президента РФ прошли в минувшее воскресенье. По данным ЦИК, явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Обе структуры находятся в глубоком кризисе, и выборы это лишь подчеркнули, усугубив его. Жириновский, судя по той истерике, которую он закатил вчера в прямом эфире, судя по всему, мы наблюдали обрушение политического титана. То есть ему придется переформатировать ЛДПР и делать ее принципиально иным политическим инструментом, чтобы дальше выжить", — заявил Мухин РИА Новости в понедельник.
Он считает, что Жириновский выбрал неправильную модель поведения и тем самым снизил свое влияние на политические процессы. "Результат, как известно, налицо – снижение личного влияния Владимира Жириновского на политические процессы в стране катастрофическое. Он выбрал неправильную модель поведения, упорно настаивал на ее проведении – вот результат",- пояснил Мухин.
Политолог считает, что КПРФ также находится в глубоком системном кризисе, в частности из-за того, что на выборах президента России ее представлял не председатель Геннадий Зюганов, а "некий предприниматель", который "вообще к КПРФ не имеет никакого отношения". "Зюганов совершил фатальную ошибку, выдвинув Грудинина, и сейчас ему этого не простят его соратники", — считает Мухин.
"В результате КПРФ получила результата даже ниже (депутата Госдумы Николая) Харитонова в 2004 году (тогда по итогам выборов коммунист занял второе место, набрав 9,4 миллиона голосов избирателей, или 13,69% — ред.) – это провал. Геннадию Андреевичу придется очень много постараться, чтобы стабилизировать движение партии в любых политических направлениях на данном этапе. Скорее всего, вполне вероятно, произойдет смена лидера. Я не настаиваю на этом прогнозе, но это вполне вероятно", — прогнозирует эксперт.
Что касается смены лидера ЛДПР, то "там сложнее", считает он. "Потому что партия плотью и кровью связана с Владимиром Жириновским, там смена лидера будет катастрофой для ЛДПР. Какое-то время Жириновский продержится, но или он обновляет партию, перезагружает ее, или она перестает быть существенным политическим элементом", — резюмировал Мухин.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.