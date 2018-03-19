КПРФ после выборов президента может сменить лидера, считает политолог

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Результаты выборов президента России говорят о том, что принявшие в них участие думские партии КПРФ и ЛДПР находятся в глубоком кризисе; коммунистическая партия в ближайшее время может сменить лидера, а либерал-демократов от катастрофы спасет лишь обновление структуры, полагает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Выборы президента РФ прошли в минувшее воскресенье. По данным ЦИК, явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Обе структуры находятся в глубоком кризисе, и выборы это лишь подчеркнули, усугубив его. Жириновский, судя по той истерике, которую он закатил вчера в прямом эфире, судя по всему, мы наблюдали обрушение политического титана. То есть ему придется переформатировать ЛДПР и делать ее принципиально иным политическим инструментом, чтобы дальше выжить", — заявил Мухин РИА Новости в понедельник.

Он считает, что Жириновский выбрал неправильную модель поведения и тем самым снизил свое влияние на политические процессы. "Результат, как известно, налицо – снижение личного влияния Владимира Жириновского на политические процессы в стране катастрофическое. Он выбрал неправильную модель поведения, упорно настаивал на ее проведении – вот результат",- пояснил Мухин.

Политолог считает, что КПРФ также находится в глубоком системном кризисе, в частности из-за того, что на выборах президента России ее представлял не председатель Геннадий Зюганов, а "некий предприниматель", который "вообще к КПРФ не имеет никакого отношения". "Зюганов совершил фатальную ошибку, выдвинув Грудинина, и сейчас ему этого не простят его соратники", — считает Мухин.

"В результате КПРФ получила результата даже ниже (депутата Госдумы Николая) Харитонова в 2004 году (тогда по итогам выборов коммунист занял второе место, набрав 9,4 миллиона голосов избирателей, или 13,69% — ред.) – это провал. Геннадию Андреевичу придется очень много постараться, чтобы стабилизировать движение партии в любых политических направлениях на данном этапе. Скорее всего, вполне вероятно, произойдет смена лидера. Я не настаиваю на этом прогнозе, но это вполне вероятно", — прогнозирует эксперт.

Что касается смены лидера ЛДПР, то "там сложнее", считает он. "Потому что партия плотью и кровью связана с Владимиром Жириновским, там смена лидера будет катастрофой для ЛДПР. Какое-то время Жириновский продержится, но или он обновляет партию, перезагружает ее, или она перестает быть существенным политическим элементом", — резюмировал Мухин.

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