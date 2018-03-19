За Путина на выборах проголосовали 76,66% избирателей

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. Архивное фото

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба. Архивное фото

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,66 процента голосов на выборах президента после обработки 99,84 процента бюллетеней. Об этом заявила глава ЦИК на брифинге по итогам голосования.

За Путина проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 избирателей.

Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,9%, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Далее идет телеведущая Ксения Собчак с 1,67% голосов, у лидера партии "Яблоко" Григория Явлинского — 1,04%, Борис Титов получил 0,76% голосов, у Максима Сурайкина — 0,68%, а за Сергея Бабурина отдали свои голоса 0,65% избирателей.

Голосование прошло 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47 процента — 73,36 миллиона человек.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>

За объявлением результатов выборов в ЦИК следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>