Собчак заявила, что набрала миллион голосов россиян

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак в предвыборном штабе

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак в предвыборном штабе

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ксения Собчак назвала главным итогом президентских выборов для себя поддержку со стороны 1 миллиона россиян, несмотря на то что в среднем такую поддержку обычно получает видеозапись в ее Instagram. При этом она заявила, что не сумела убедить многих людей прийти на выборы.

В Instagram у Собчак 5,6 миллиона подписчиков, ее видеозаписи набирают поддержку более 1 миллиона читателей каждая.

"Главный итог этого голосования для меня и нашей команды — миллион голосов, миллион человек, поддержавших наши ценности. Это очень много прекрасных, неравнодушных граждан. Если миллион людей создаст с нами партию — мы изменим Государственную Думу. Если миллион выйдет на мирный митинг — мы изменим страну", — написала она в Instagram.

Согласно данным ЦИК, Собчак по итогам обработки 97% протоколов получает на выборах президента России четвертое место — за нее проголосовали 1,17 миллиона россиян (1,64%).

"Я несу ответственность за то, что не убедила демократов проголосовать", — добавила Собчак.

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