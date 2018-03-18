Команда Собчак будет добиваться отмены результатов выборов на 20 участках

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Координатор региональных штабов кандидата в президенты России Ксении Собчак Тимур Валеев сообщил о 20 жалобах, поданных в ЦИК в связи с крупными нарушениями, на них штаб будет добиваться отмены голосования.

"На сегодняшний момент мы подали в ЦИК 20 жалоб на очень крупные, серьезные нарушения. Мы будем добиваться на этих избирательных участках отмены голосования. Всего жалоб по всем регионам больше двух сотен, это те жалобы, которые касаются конкретных нарушений, которые, может быть, на результаты выборов не повлияют, но нарушают действующее законодательство", — сказал Валеев на брифинге Собчак журналистам, который проходит в ее штабе.

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