Явка на выборах президента России на 18.00 мск составила 59,93%

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка избирателей на выборах президента России по состоянию на 18.00 по московскому времени составила 59,93%, сообщает ЦИК РФ.

"Обновление данных об активности избирателей на выборах прекратилось. Явка по состоянию на 18.00 — 59,93 %", — говорится в телеграм-канале ЦИК.

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