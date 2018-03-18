МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. России надо активно задействовать потенциал парламентской дипломатии в вопросе препятствия голосованию россиян на выборах президента РФ на Украине, заявил член ЦИК Василий Лихачев.
"Надо поставить этот вопрос на те небольшие по формату, но продолжающиеся консультации Москвы и Киева, имею в виду межмидовский формат, и, без всякого сомнения, нам надо задействовать активно потенциал парламентской дипломатии — там наш голос слышат. Я имею в виду Межпарламентский союз (МПС) и другие официальные площадки", — сказал Лихачев.
В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. Посольство РФ в Киеве после этого направило ноту в МИД Украины с требованием обеспечить беспрепятственное выполнение возложенных на него функций по организации и проведению выборов и пообещало сделать все возможное, чтобы россияне на Украине смогли проголосовать.
В воскресенье утром посольство РФ на Украине сообщило, что участки открылись во всех представительствах. Однако, в Киеве в ночь на 18 марта силы Нацполиции и Нацгвардии оцепили здание посольства, смонтировали металлические ограждения, заблокировали движение пешеходов и транспорта, квартал патрулировали усиленные наряды полиции. В итоге проголосовать смогли только дипломаты.
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