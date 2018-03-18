Наблюдатели от штаба Путина зафиксировали порядка 200 нарушений на выборах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина зафиксировали порядка 200 нарушений в ходе голосования на президентских выборах, но не будут передавать жалобы в Центризбирком, сказал РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"У нас накопились десятки и десятки поводов (направить жалобу) — порядка 200 по состоянию на этот час, но мы не подали в ЦИК ни одной жалобы против ни одного из кандидатов. И они не будет поданы. Это наше решение. Мы их зафиксировали, перепроверили все нарушения, сообщения о которых к нам поступали. У нас достаточно поводов, чтобы жаловаться на кандидатов, но мы сохраним верность нашему политическому стилю", — сказал Кондрашов.

Он уточнил, что не все поступившие сообщения подтвердились. Речь идет о тех, которые были зафиксированы при помощи наблюдателей от штаба и "при помощи открытых источников". Штаб начал мониторинг нарушений законодательства с открытия избирательных участков на Чукотке и Камчатке.

По словам руководителя юридической службы штаба Сергея Кабышева, наиболее типичными сообщениями о нарушениях были некорректная установка камер видеонаблюдения (недостаточно хорошо видно происходящее на участке), их отключение или частичная блокировка посторонними предметами. "Но такие случаи устраняются незамедлительно", — цитирует пресс-служба штаба слова Кабышева.

В число других нарушений также вошли запрет наблюдателям перемещаться по УИК и вести видеосъемку и недопуск наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса на участки. По словам сопредседателя штаба Елены Шмелевой, "в большинстве случаев подобные ситуации возникают в силу присутствия на избирательном участке лица с аналогичным статусом, назначенного данным кандидатом (наблюдателя, члена УИК с правом совещательного голоса)". "Поскольку закон запрещает одновременное присутствие двух наблюдателей или членов УИК с правом совещательного голоса, назначенных одним и тем же кандидатом", — пояснила Шмелева.

Что касается вброса избирательных бюллетеней, то, отметил сопредседатель штаба Сергей Когогин, чаще всего "такие сообщения не находят своего подтверждения". "Вместе с тем, Мособлизбирком подтвердил факт вброса избирательных бюллетеней на одном из избирательных участков в Люберцах Московской области. Наши наблюдатели, присутствующие на данном участке, эту информацию тоже подтвердили. Урны были опечатаны. В настоящее время данный избирательный участок теперь работает штатно", — сказал он.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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