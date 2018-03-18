Выборы 2018

Наблюдатели от штаба Путина зафиксировали порядка 200 нарушений на выборах

18:2118.03.2018
Новости
(обновлено: 18:46 18.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНаблюдатели от штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Архивное фотоНаблюдатели от штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина зафиксировали порядка 200 нарушений в ходе голосования на президентских выборах, но не будут передавать жалобы в Центризбирком, сказал РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Участники выборов президента Российской Федерации избирательном участке. 18 марта 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Наблюдатели: большинство сообщений о нарушениях являются фейками

"У нас накопились десятки и десятки поводов (направить жалобу) — порядка 200 по состоянию на этот час, но мы не подали в ЦИК ни одной жалобы против ни одного из кандидатов. И они не будет поданы. Это наше решение. Мы их зафиксировали, перепроверили все нарушения, сообщения о которых к нам поступали. У нас достаточно поводов, чтобы жаловаться на кандидатов, но мы сохраним верность нашему политическому стилю", — сказал Кондрашов.

Он уточнил, что не все поступившие сообщения подтвердились. Речь идет о тех, которые были зафиксированы при помощи наблюдателей от штаба и "при помощи открытых источников". Штаб начал мониторинг нарушений законодательства с открытия избирательных участков на Чукотке и Камчатке.

По словам руководителя юридической службы штаба Сергея Кабышева, наиболее типичными сообщениями о нарушениях были некорректная установка камер видеонаблюдения (недостаточно хорошо видно происходящее на участке), их отключение или частичная блокировка посторонними предметами. "Но такие случаи устраняются незамедлительно", — цитирует пресс-служба штаба слова Кабышева.

Политики и кандидаты голосуют на президентских выборах
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкДействующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин голосует на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Действующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в Подмосковье. Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в Подмосковье. Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Жириновский прибыл на избирательный участок в сопровождении помощников.

На фото: Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования.Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Жириновский прибыл на избирательный участок в сопровождении помощников.

На фото: Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКандидат в президенты бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.Кандидат в президенты РФ от Партии Роста Борис Титов со своей семьей на избирательном участке №29-02 в поселке Абрау-Дюрсо во время выборов президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Кандидат в президенты бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.Кандидат в президенты РФ от партии Коммунисты России Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал Владимир Путин. На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.Кандидат в президенты РФ от партии Российский общенародный союз Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал Владимир Путин. На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.

На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке.

На фото: Явлинский во время голосования.Кандидат в президенты РФ от партии Яблоко Григорий Явлинский во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №2579 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке.

На фото: Явлинский во время голосования.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа выборах президента России уже проголосовали многие региональные политики и чиновники.

На фото: урны на выборах президента России на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018Урны на выборах президента РФ на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На выборах президента России уже проголосовали многие региональные политики и чиновники.

На фото: урны на выборах президента России на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПремьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Премьера сопровождала его жена Светлана.Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Премьера сопровождала его жена Светлана.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове. Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на избирательном участке в Москве во время голосования на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове. Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСпикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге. Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду.Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге. 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге. Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке №76 в Москве. 18 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов пришел на выборы со своей семьей.Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов с избирателями во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке №42 в Казани. 18 марта 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пришел на выборы со своей семьей.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опускает бюллетень в урну на выборах президента РФ на избирательном участке №165 в Грозном. 18 марта 2018
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства ДагестанаВрио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете.Врио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университет. 18 марта 2018
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Дагестана
Врио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов в числе первых проголосовал на выборах президента на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Симферополе. 18 марта 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Крыма Сергей Аксенов в числе первых проголосовал на выборах президента на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.
© Фото : пресс-служба правительства ИнгушетииГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров на выборах президента РФ. 18 марта 2018
© Фото : пресс-служба правительства Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.
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В число других нарушений также вошли запрет наблюдателям перемещаться по УИК и вести видеосъемку и недопуск наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса на участки. По словам сопредседателя штаба Елены Шмелевой, "в большинстве случаев подобные ситуации возникают в силу присутствия на избирательном участке лица с аналогичным статусом, назначенного данным кандидатом (наблюдателя, члена УИК с правом совещательного голоса)". "Поскольку закон запрещает одновременное присутствие двух наблюдателей или членов УИК с правом совещательного голоса, назначенных одним и тем же кандидатом", — пояснила Шмелева.

Сувениры для проголосовавших на выборах президента РФ на избирательном участке. 18 марта 2018
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В ЦИК прокомментировали жалобы на торговлю на избирательных участках

Что касается вброса избирательных бюллетеней, то, отметил сопредседатель штаба Сергей Когогин, чаще всего "такие сообщения не находят своего подтверждения". "Вместе с тем, Мособлизбирком подтвердил факт вброса избирательных бюллетеней на одном из избирательных участков в Люберцах Московской области. Наши наблюдатели, присутствующие на данном участке, эту информацию тоже подтвердили. Урны были опечатаны. В настоящее время данный избирательный участок теперь работает штатно", — сказал он.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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