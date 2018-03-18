Наблюдатели от штаба Путина зафиксировали порядка 200 нарушений на выборах

18:2118.03.2018
(обновлено: 18:46 18.03.2018)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина зафиксировали порядка 200 нарушений в ходе голосования на президентских выборах, но не будут передавать жалобы в Центризбирком, сказал РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
"У нас накопились десятки и десятки поводов (направить жалобу) — порядка 200 по состоянию на этот час, но мы не подали в ЦИК ни одной жалобы против ни одного из кандидатов. И они не будет поданы. Это наше решение. Мы их зафиксировали, перепроверили все нарушения, сообщения о которых к нам поступали. У нас достаточно поводов, чтобы жаловаться на кандидатов, но мы сохраним верность нашему политическому стилю", — сказал Кондрашов.
Он уточнил, что не все поступившие сообщения подтвердились. Речь идет о тех, которые были зафиксированы при помощи наблюдателей от штаба и "при помощи открытых источников". Штаб начал мониторинг нарушений законодательства с открытия избирательных участков на Чукотке и Камчатке.
По словам руководителя юридической службы штаба Сергея Кабышева, наиболее типичными сообщениями о нарушениях были некорректная установка камер видеонаблюдения (недостаточно хорошо видно происходящее на участке), их отключение или частичная блокировка посторонними предметами. "Но такие случаи устраняются незамедлительно", — цитирует пресс-служба штаба слова Кабышева.
Действующий глава государства Владимир Путин в воскресенье проголосовал на президентских выборах на избирательном участке 2151, расположенном в Российской академии наук. Он ответил на несколько вопросов журналистов, в том числе о том, труден ли был для него выбор. По словам Путина, он уверен в курсе, который выбрал для страны.
Глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин проголосовал на избирательном участке в Подмосковье. Грудинин рассказал журналистам, что у него великолепное настроение. Он поцеловал в щеку стоявшую рядом наблюдателя после того, как опустил бюллетень в КОИБ.
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 в 814-й школе на западе Москвы. Жириновский прибыл на избирательный участок в сопровождении помощников.
На фото: Владимир Жириновский у избирательного участка в Москве после голосования.
Кандидат в президенты бизнес-омбудсмен Борис Титов вместе со своей семьёй проголосовал около 10 часов на избирательном участке в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на избирательном участке 137 в Москве. Поздоровавшись с присутствующими, Сурайкин оставил свою подпись в журнале регистрации избирателей. Он также отметил "боевое настроение" и представил свою маму, с которой пришёл на избирательный участок.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 137 в Москве.
Кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин проголосовал на избирательном участке №2151, расположенном в Российской академии наук, где ранее проголосовал Владимир Путин. На выборы кандидат в президенты пришел с женой и детьми.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве.
Кандидат в президенты России, телеведующая Ксения Собчак проголосовала на выборах президента России в центре Москвы на избирательном участке №158 в детской музыкальной школе имени Людвига ван Бетховена. Собчак пришла на избирательный участок в хорошем настроении вместе со своим супругом Максимом Виторганом.
На фото: кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак голосует на выборах президента РФ на избирательном участке № 158 в Москве. 18 марта 2018
Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в Москве проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №2579 в Крылатском районе Москвы. Он пришёл на участок один, в нарядном сиреневом галстуке.
На фото: Явлинский во время голосования.
На выборах президента России уже проголосовали многие региональные политики и чиновники.
На фото: урны на выборах президента России на избирательном участке №13-06 в Москве. 18 марта 2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке номер 2760 в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Премьера сопровождала его жена Светлана.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в выборах президента России, он проголосовал в воскресенье утром на избирательном участке в подмосковном Одинцове. Предстоятель Русской православной церкви голосовал по заранее полученному открепительному удостоверению.
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко проголосовала на президентских выборах в Петербурге. Она обратилась к петербуржцам, чтобы они пришли на голосование, несмотря на плохую погоду.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах президента России на избирательном участке 75 в школе №2123 в центре Москвы.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов пришел на выборы со своей семьей.
Глава Чечни Рамзан Кадыров проголосовал на избирательном участке номер 165, расположенном в Центароевской школе номер один, где он учился, вместе с ним свои голоса отдали мать и супруга Аймани и Медни Кадыровы.
Врио главы Дагестана Владимир Васильев проголосовал на избирательном участке в Дагестанском государственном университете.
Глава Крыма Сергей Аксенов в числе первых проголосовал на выборах президента на избирательном участке №238, образованном в помещении Художественного училища им. Н. С. Самокиша в центре Симферополя.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности.
В число других нарушений также вошли запрет наблюдателям перемещаться по УИК и вести видеосъемку и недопуск наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса на участки. По словам сопредседателя штаба Елены Шмелевой, "в большинстве случаев подобные ситуации возникают в силу присутствия на избирательном участке лица с аналогичным статусом, назначенного данным кандидатом (наблюдателя, члена УИК с правом совещательного голоса)". "Поскольку закон запрещает одновременное присутствие двух наблюдателей или членов УИК с правом совещательного голоса, назначенных одним и тем же кандидатом", — пояснила Шмелева.
Что касается вброса избирательных бюллетеней, то, отметил сопредседатель штаба Сергей Когогин, чаще всего "такие сообщения не находят своего подтверждения". "Вместе с тем, Мособлизбирком подтвердил факт вброса избирательных бюллетеней на одном из избирательных участков в Люберцах Московской области. Наши наблюдатели, присутствующие на данном участке, эту информацию тоже подтвердили. Урны были опечатаны. В настоящее время данный избирательный участок теперь работает штатно", — сказал он.
Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.
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