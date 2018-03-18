Самый пожилой россиянин в возрасте 122 лет проголосовал на выборах

НАЛЬЧИК, 18 мар — РИА Новости. В Ингушетии проголосовал самый пожилой россиянин в возрасте 122 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

"Житель высокогорного селения Гули Джейрахского района Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года, принял участие в выборах президента России. Он проголосовал на дому, куда к нему приехали члены участковой избирательной комиссии", — сказал собеседник агентства.

По информации регионального избиркома, 33 жителя Ингушетии в возрасте старше ста лет смогут принять участие в голосовании. Всего в списках избирателей республики числятся 6446 человек старше 80 лет.

В Ингушетии голосование проходит на 137 избирательных участках. По данным республиканского избиркома по состоянию на 12:00 мск, явка там составила 29,1%. В 2012 году на это же время проголосовали 32,7% избирателей.

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