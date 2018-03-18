Избирком Саратовской области сообщил, что получил свыше 60 жалоб до выборов

Избиратели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Казани. 18 марта 2018

Избиратели во время голосования на выборах президента Российской Федерации на избирательном участке в Казани. 18 марта 2018

САРАТОВ, 18 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Избирком Саратовской области зарегистрировал 63 обращения по поводу нарушений в предвыборный период в регионе, большинство из них не подтвердились, а две жалобы переданы в правоохранительные органы, сообщил глава облизбиркома Владимир Писарюк.

"До дня голосования к нам поступило 63 обращения от различных участников голосования, все они рассмотрены, ответы всем даны", — сказал Писарюк на пресс-конференции.

Он уточнил, что по 49 жалобам нарушений не установлено. "Еще два обращения находятся на рассмотрении в правоохранительных органах, по 12 нарушения подтвердились, в основном речь идет об агитации", — пояснил Писарюк.

Он добавил, что в воскресенье поступили три жалобы, связанные с информированием граждан о выборах, с оформлением реестра избирателей и по поводу видеонаблюдения.

"Работа ведется постоянно, ответы на свои обращения граждане получают в кратчайшие сроки", — добавил глава облизбиркома.

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