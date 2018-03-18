Жерар Депардье проголосовал на выборах президента России в Париже

ПАРИЖ, 18 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый актёр Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал в воскресенье на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже.

Он пришёл на избирательный участок около 10:20 в кожаной куртке и тёмных очках, несмотря на то, что в Париже стоит непогода и солнце скрыто за тучами.

На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актёр ответил, что "с патриотическими, с чувством любви к России".

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