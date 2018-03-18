В Совфеде прокомментировали ситуацию на выборах-2018 на Украине

Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018

Сотрудники МВД Украины и представители националистических организаций блокируют здание посольства РФ в Киеве в связи с выборами президента РФ. 18 марта 2018

ПЕТЕРБРУГ, 18 мар – РИА Новости. Препятствование для голосования на выборах президента РФ на Украине для россиян является беспрецедентным случаем и грубейшим нарушением международного права, заявила журналистам глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Ранее украинская полиция перекрыла проход к консульствам России в Одессе, Львове, Киеве, Харькове, где были открыты избирательные участки.

"Запретили гражданам России проголосовать, исполнить свой долг. Это впервые, наверное, в дипломатической международной практике такое грубейшее нарушение международного права, всех международных конвенций о права и свободах человека. Беспрецедентный случай. Это такое вызывающее неуважение к существующему международному праву", — сказала Матвиенко. По ее словам, "это говорит о том, что ситуация в Украине деградирует, что киевские власти сегодня идут на все тяжкие, чтобы продемонстрировать свою лояльность западным партнёрам, раскручивая эту русофобскую линию, выслуживаются перед ними".

"Возможно, до конца выборов они одумаются. В любом случае мы будем поднимать по парламентской линии этот вопрос во всех международных структурах, требовать осуждения Киева, с тем чтобы поставить его на место и исполнять международное право", — заявила Матвиенко.

В пятницу в МВД Украины сообщили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства указано, что такое решение принято с учетом того, что Россия намерена провести голосование на территории Крыма, который Киев считает своей территорией. В воскресенье полиция перекрыла улицу, на которой расположено консульство РФ в Одессе. Полиция Одессы сообщила, что поступило сообщение о минировании улицы, где находится консульство.

Ранее националисты заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения на Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>