ЛЬВОВ, 18 мар — РИА Новости. Украинские националисты, митингующие против проведения выборов президента России, подожгли покрышки у здания российского консульства во Львове, где расположен один из избирательных участков, передает корреспондент РИА Новости.

В беспорядках участвуют представители националистического движения "Национальный корпус", партии "Свобода" и экстремистского движения "Правый сектор"*.

Нацгвардейцы Украины, которые охраняют периметр оцепления и имеют индивидуальные огнетушители, никаких мер не предпринимают. Сейчас количество митингующих увеличилось до ста человек. Они расклеили на заборе плакаты с экстремистскими лозунгами.

Накануне МВД Украины заявило, что не пустит россиян в диппредставительства для участия в выборах президента. Полиция оцепила здания посольства в Киеве, а также консульств во Львове и Одессе. Попасть туда могут только сотрудники дипучреждений.

МИД России назвал решение Киева беспрецедентным и заявил, что оно противоречит международным правозащитным нормам, в частности положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

ОБСЕ направила обращение в адрес Киева о необходимости соблюдения прав россиян при голосовании.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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