Явка на выборах президента в УРФО, СФО и ДФО на 28% выше, чем в 2012 году

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в УРФО, СФО и ДФО на данную минуту на 28% выше, чем была в 2012 году, заявил член ЦИК РФ Николай Булаев.

"Люди активно идут и голосуют. Явка на сегодняшнюю минуту на 28% выше, чем была в 2012 году в Уральском федеральном округе, в Сибирском федеральном округе, в Дальневосточном федеральном округе", — сказал Булаев в информцентре ЦИК РФ.

"Сегодня явка на Камчатке выше, чем в 2012 году — по итогам была 61,09%, сейчас 63,86%. В Магаданской области явка выше протокольной, была протокольная 58,99%, сегодня 65,51%",- добавил Булаев.

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