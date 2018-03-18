В шести селах Чукотки отметили стопроцентную явку на выборы

Курсант на избирательном участке во Владивостоке во время выборов президента РФ

Курсант на избирательном участке во Владивостоке во время выборов президента РФ

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар – РИА Новости. Шесть сел Чукотки достигли 100% показателя явки, еще в 16 явка превысила 90%, сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома.

"На 18.00 (09.00 мск) 100% явки достигли в шести селах округа – это Краснено, Хатырка, Ванкарем, Биллингс, Ламутское и Снежино", — сказал собеседник.

Кроме того, 16 населённых пунктов Чукотки показали явку выше 90%. Лидером по количеству активных избирателей является городской округ Эгвекинот, в котором из 8 населённых пунктов 7 превысили явку в 90%.

На Чукотке избирательные участки уже закрылись. Явка на 18.00 составила 76,34%.

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