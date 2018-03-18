Собянин в Москве проголосовал на выборах президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве.18 марта 2018

Мэр Москвы Сергей Собянин во время голосования на выборах президента РФ на избирательном участке № 90 в Москве.18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье проголосовал на выборах президента на участке 90, расположенном на улице Николаева в Пресненском районе столицы.

Взяв избирательный бюллетень и сделав в нем отметку, Собянин опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней.

Мэр назвал день президентских выборов праздником и значимым событием.

"С праздником! Сегодня большой день для города, для России – день выборов президента страны", — сказал он.

По его словам, в Москве открыто свыше 3,6 тысячи избирательных участков. "Все они сегодня открылись. На всех участках работают качественные системы видеонаблюдения. Спасибо и Общественной палате — практически на всех избирательных участках работают независимые наблюдатели", — отметил он.

Кроме того, Собянин напомнил, что в течение воскресенья проводится крупнейшая за всю историю Москвы ярмарка. "На 1,5 тысячи участков открыты торговые шале, работает анимация. Прошу на праздник. Добро пожаловать!" — сказал он.

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