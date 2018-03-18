Явка на выборах президента в Москве на 10.00 мск составила 5,98%

МОСКВА, 18 мар‬ — РИА Новости. Явка избирателей в Москве на выборах президента РФ по данным на 10.00 мск на составила 5,98%, сообщил журналистам в воскресенье председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Явка по состоянию на 10.00 в Москве составила 5,98%. Самый активный Даниловский район — 10%, Арбат, Красносельский районы", — сказал Горбунов.

Выборы президента России проходят 18 марта‬ по всей стране. В столице открылись более 3,6 тысячи избирательных участков.

На предыдущих выборах президента России в 2012 году явка по состоянию на 10.00 в Москве составила 3,74%.

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