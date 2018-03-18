Бывший губернатор Сахалина Хорошавин проголосовал на выборах в СИЗО

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 мар — РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый на 13 лет колонии за коррупцию, проголосовал на выборах президента РФ В СИЗО-1 Южно-Сахалинска, сообщил на своей странице в Instagram член Общественной наблюдательной комиссии при УФСИН протоиерей Виктор Горбач.

"Вместе с членами Общественной наблюдательной комиссии Майей Кирилловой и Кириллом Кобяковым побывали в Южно-Сахалинском СИЗО. Здесь организован избирательный участок, на котором сегодня среди прочих голосовали Хорошавин, Карепкин (Сергей, бывший зампред сахалинского правительства, осуждённый на 8 лет колонии), Икрамов (Андрей, бывший советник Хорошавина, осуждённый на 9,5 лет колонии), бывший мэр Корсакова Рудаков (Александр, подозревается в получении взятки) и другие", — написал Горбач.

Бывший глава администрации Александровск-Сахалинского Сергей Гейченко, который подозревается в коррупции и хранении наркотиков, на момент посещения ещё не голосовал, но собирался это сделать, сообщает член ОНК.

"Сам процесс четко отработан — своё гражданское право находящиеся в СИЗО осуществляют покамерно. Поэтому процесс голосования проходит несколько часов и даёт практически стопроцентную явку", — сообщил общественник.

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