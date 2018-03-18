В России около 205 тысяч граждан проголосовали досрочно

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

Трансляция голосования избирателей на выборах президента РФ с видеокамер, установленных на избирательных участках, в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. 18 марта 2018

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Около 205 тысяч граждан проголосовали досрочно в РФ, немногим менее 35 тысяч россиян — за рубежом, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Досрочное голосование в России в труднодоступных местностях началось с 25 февраля, за рубежом — с 3 марта. На сегодняшний день около 205 тысяч граждан проголосовали в РФ, немногим менее 35 тысяч россиян — за рубежом", сказала Памфилова.

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