На космодроме Восточный к полудню проголосовали почти половина избирателей

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018

Девушка голосует на выборах президента РФ на избирательном участке №1331 в Екатеринбурге. 18 марта 2018

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар — РИА Новости. Наукоград Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области показал на 12 часов дня (06.00 мск) одну из самых высоких явок по региону, к полудню здесь проголосовали 48,33% избирателей, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

"Новый город Амурской области на 12.00 показывает одну из высоких явок в регионе – 48,33%. Самая большая явка по-прежнему в Шимановском районе — 52,86%. Строители космодрома Восточный, сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли и жители города голосуют на трёх избирательных участках, один из которых открылся впервые в этом году — в новом микрорайоне космического города Циолковский", — сообщают власти Приамурья.

Среди голосующих на космодроме представители различных регионов страны. Особое внимание уделено участникам студенческих строительных отрядов, которые принимают участие во Всероссийской студенческой стройке "Космодром "Восточный 2018". Большинство студентов участвуют в голосовании впервые в жизни.

Также в космическом городе в большом зале музея космонавтики находится участок – имени Константина Эдуардовича Циолковского.

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