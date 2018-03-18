На космодроме Восточный к полудню проголосовали почти половина избирателей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мар — РИА Новости. Наукоград Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области показал на 12 часов дня (06.00 мск) одну из самых высоких явок по региону, к полудню здесь проголосовали 48,33% избирателей, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
"Новый город Амурской области на 12.00 показывает одну из высоких явок в регионе – 48,33%. Самая большая явка по-прежнему в Шимановском районе — 52,86%. Строители космодрома Восточный, сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли и жители города голосуют на трёх избирательных участках, один из которых открылся впервые в этом году — в новом микрорайоне космического города Циолковский", — сообщают власти Приамурья.
Среди голосующих на космодроме представители различных регионов страны. Особое внимание уделено участникам студенческих строительных отрядов, которые принимают участие во Всероссийской студенческой стройке "Космодром "Восточный 2018". Большинство студентов участвуют в голосовании впервые в жизни.
Также в космическом городе в большом зале музея космонавтики находится участок – имени Константина Эдуардовича Циолковского.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.