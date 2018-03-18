В Таиланде открылись избирательные участки для выборов президента России

ПАТТАЙЯ (ТАИЛАНД), 18 мар – РИА Новости. Избирательные участки для выборов президента РФ открылись утром в воскресенье в Таиланде.
Участки открылись в 08.00 по местному времени (04.00 мск) одновременно в Бангкоке, на острове Пхукет и в курортном городе Паттайя, где проживает наибольшее количество россиян, находящихся в настоящее время на территории Таиланда.
В Паттайе, где избирательный участок расположен в здании конгресс-центра при гостинице "Роял Клифф", с самого утра в очереди к кабинам для голосования собрались сотни проживающих в курортном городе россиян и российских туристов. Сотрудники избирательной комиссии, в большинстве – волонтеры, откликнувшиеся на призыв посольства России помочь с организацией голосования, в первые часы после открытия участков едва справляются с огромной массой желающих проголосовать.
Первое, что бросалось в глаза в зале конгресс-центра, выделенном для голосования, в половине девятого утра – это длинная очередь избирателей, рядом с которой расположен буфет, пока без единого клиента. Только проголосовав, люди начинали интересоваться, что предлагает им отельный общепит.
Многие, подходя к урне для голосования, задерживаются, чтобы родные и близкие, пришедшие вместе с ними, успели сфотографировать голосующих в этот момент.
На избирательном участке работают наблюдатели и журналисты: как местные, включая бригаду Третьего национального телеканала Таиланда, так и российские, представляющие и федеральные новостные агентства, и местные русскоязычные СМИ Паттайи.
Избирательные участки закроются в Таиланде в 20.00 по местному времени (16.00 мск). На острове Самуи и в курортном городе Хуахин, где также проживает много россиян, в четверг и пятницу состоялось выездное досрочное голосование.
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