В Благовещенске, Якутске и Забайкалье стартовали выборы президента

БЛАГОВЕЩЕНСК/КРАСНОЯРСК, 18 мар — РИА Новости. Избирательные участки на выборах президента России открылись в 8 часов утра (02.00 мск) в Амурской области и Якутске, а также в самом восточном регионе Сибири — Забайкальском крае.

Пока стоит поезд

В Приамурье в воскресенье голосование пройдет на 772 избирательных участках, 750 из них — постоянные, остальные организованы в больницах, следственных изоляторах, на вокзалах.

"В том числе образован участок на железнодорожном вокзале поселка Ерофей Павлович в Сковородинском районе. Он открылся в кабинете полиции в 6 утра (00.00 мск) и будет работать до 20.00 (14.00 мск). Проголосовать здесь смогут железнодорожники и пассажиры проходящих мимо поездов. Остановка поезда длится около 20 минут",- рассказали РИА Новости в избирательной комиссии Амурской области.

Часть участков в городах Тында, Зея, Шимановск и Райчихинск, в Зейском, Магдагачинском, Сковородинском и Селемджинском районах области открылась еще в 6 и 7 часов утра по местному времени (00.00 и 01.00 мск), исключение здесь сделали для тех, кто, к примеру, трудится вахтовым методом и приступает к работе раньше 8 часов утра.

Всего в Приамурье более 625 тысяч избирателей, 31 тысяча из них заявили, что будут голосовать по месту фактического нахождения, в том числе за границей.

Оленеводы и золотодобыдчики проголосовали досрочно

В Якутии, по информации избиркома республики, организованы 806 избирательных участков в 35 районах, в том числе девять временных — на полярных станциях, алмазных месторождениях, в вахтовых поселках и в двух крупных республиканских медцентрах. Всего в Якутии 633,6 тысячи избирателей, из них в столице региона Якутске живут 184,3 тысячи человек.

По данным избиркома Якутии, на 16 марта досрочно в регионе проголосовало около 15 тысяч человек — оленеводы, жители отдаленных и вахтовых поселков. Чтобы добраться до них, использовались вертолеты, а также вездеходы и снегоходы.

В Приамурье свой выбор досрочно сделали 2,3 тысячи человек — это жители эвенкийских поселений, золотодобытчики, военнослужащие и работники метеопостов.

Полпред Трутнев проголосует в Якутске

Президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев в воскресенье будет голосовать в Якутске, об этом он рассказал ранее РИА Новости. С пятницы Трутнев находится в рабочей поездке по республике и принял решение проголосовать на одном из участков здесь.

В Якутии в воскресенье пройдет конкурс селфи, за снимок на избирательном участке можно получить iPhone и iPad-mini, среди поощрительных призов роликовые коньки и кемпинговые кресла. Организаторы фотоконкурса — республиканский центр по работе с волонтерами и региональное отделение объединения "Российские студенческие отряды" — планируют таким образом привлечь на избирательные участки молодежь.

Пришедших на выборы в Якутии ждут продуктовые ярмарки и специальные купоны, которые позволят должникам заплатить за коммунальные услуги без начисления пени.

В Приамурье в воскресенье на избирательных участках также предлагают сделать селфи в специальной фотозоне, проверить уровень сахара в крови, а в Белогорске (второй по численности населения город в Амурской области) во время голосования можно будет купить продукты питания и бытовую химию со скидкой от 10% до 30%.

Высокотехнологичные кабины для инвалидов

Самый восточный регион Сибирского округа — Забайкальский край — тоже начинает голосование в 08.00 (02.00 мск).

"Будут работать 942 участка, в том числе пять временных, размещенных в местах временного пребывания граждан – СИЗО в Чите, больницах, удаленных предприятиях и железнодорожном вокзале. В 08.00 утра участки открыты, все готово", — сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.

По данным краевого избиркома, всего в регионе зарегистрированы более 811 тысяч избирателей. Для более чем 5 тысяч забайкальцев эти выборы будут первыми. В регионе работают 38 территориальных избирательных комиссий.

По данным представителя комиссии, более 20 тысяч избирателей Забайкальского края подали заявления о голосовании не по месту регистрации. Более 4 тысяч проголосовали досрочно.

В регионе будут задействованы 70 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Из них 20 — модели 2017 года, работающие с QR-кодом, остальные – 2006 года. Все они установлены на участках в Чите, где наибольшая проходимость.

Видеонаблюдение будет вестись на всех 38 территориальных избиркомах. Камеры установлены на 258 участках.

По данным мэрии столицы Забайкалья, все избирательные участки готовы. Они укомплектованы необходимой мебелью, камерами видеонаблюдения и другой техникой, оснащены телефонной связью. В Центральном районе Читы установлены две высокотехнологичных кабины для голосования людей с ограниченными физическими возможностями.

В день выборов за участками будут закреплены 166 автомобилей, еще семь находятся в резерве.

На 48 участках пройдут концерты, подготовленные школьниками в рамках детского фестиваля творчества — почти 4 тысячи юных читинцев порадуют земляков своими талантами. Всего в проведении праздничных концертных программ в день выборов будет задействован 81 творческий коллектив Читы. На четырех участках пройдут концерты в рамках краевого фестиваля "Танцуй, играй и пой", на 87 состоятся концерты. Вечером на открытой площадке у дворца "Мегаполис-спорт" состоится флешмоб "Севастопольский вальс" с участием муниципального духового оркестра.

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