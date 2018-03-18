В ЦИК объяснили наличие бюллетеней в урнах при открытии одного из участков

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Центризбиркоме сообщили, что до прихода избирателей на участках уже проголосовали полицейские и члены избирательной комиссии.

Так в ЦИК прокомментировали замечание, опубликованное одним из пользователей в Twitter о том, что в урне на одном из участков в Южно-Сахалинске на момент открытия уже были бюллетени.

"Это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские, которые работают на этом участке. Они прикрепились к этому же участку по системе "голосование по месту нахождения", — говорится в сообщении Центризбиркома.

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