В ЦИК день голосования на президентских выборах начался с российского гимна

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. День голосования на президентских выборах-2018 открыл российский гимн, прозвучавший в атриуме Центральной избирательной комиссии РФ в Москве, а само голосование сейчас начинается на другом конце страны — в самых восточных точках, где уже восемь утра, а значит — время открыть избирательные участки.
Голосование в восточных регионах страны, на Камчатке и Чукотке начинается еще в 23.00 по московскому времени 17 марта.
С приветственным словом перед гостями, собравшимися поздним вечером в атриуме ЦИК, чтобы в торжественной обстановке дать старт голосованию, выступила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.
Она напомнила, что в воскресенье в 10 утра откроется информационный центр ЦИК, в котором будет аккумулироваться вся информация о ходе голосования и подсчете голосов. А уже 19 марта Центризбирком огласит предварительные результаты выборов.
"Избирательная кампания началась 18 декабря прошлого года. Но, по сути, готовиться к выборам мы начали с первого дня работы Центральной избирательной комиссии нового созыва. Предварительно могу сказать, что многое удалось. Я надеюсь, что завтрашний день это подтвердит", — сказала Памфилова.
Она поблагодарила СМИ, огромный корпус наблюдателей, социально ответственные бизнес — компании, которые помогали Центризбиркому в информировании об этих выборах.
"Вместе с вами мы все движемся вперед, чтобы выборы в самой замечательной, на мой взгляд, стране — нашей России, прошли достойно нашей страны", — сказала глава ЦИК.
Замглавы Центризбиркома Николай Булаев отметил, что голосование с этого времени стартует на 192 избирательных участках — они в 23.00 по Москве открыли двери для избирателей на Дальнем Востоке.
После обратного отсчета представители ЦИК запустили работу видеостены, на которой будут идти трансляции с видеокамер на избирательных участках, перерезав красную ленточку перед огромной видеопанелью, установленной в атриуме.
Перед гостями с приветствием выступили телеведущая Мария Ситтель и актер Игорь Петренко, которые отметили важность выбора и рассказали, почему они сами завтра будут делать этот выбор, придя на избирательные участки.
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