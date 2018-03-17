В ЦИК назвали ложью заявления об отказе журналистам в статусе наблюдателя

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала грубой и некомпетентной ложью заявления представителя госдепартамента США Хезер Науэрт об отказе пяти тысячам представителей независимых СМИ в статусе наблюдателя.

Ранее Науэрт написала в Twitter, что решение ЦИК России отказать в статусе наблюдателя более пяти тысячам независимым наблюдателям от СМИ показывает, что Кремль якобы боится прозрачности в преддверии выборов 18 марта. При этом Науэрт не указала, откуда взяла эту информацию.

"Грубая, некомпетентная ложь. Я даже не могу найти подходящего слова: сказать, что потрясает и вызывает недоумение – уже нет. Скорее вызывает насмешку уровень компетентности лиц, официально представляющих госдепартамент", — заявила РИА Новости Памфилова, комментируя слова Науэрт.

Глава ЦИК отметила, что у нее складывается впечатление, что заявления госдепа все чаще строятся на сомнительной информации из интернета и социальных сетей. Памфилова уточнила, что отказ журналистам в аккредитации не имеет ничего общего с отказом в получении статуса наблюдателя, так как их основная задача — освещать выборы, а не выполнять функции наблюдателей.

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