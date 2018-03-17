В ЦИК рассказали, как сможет проголосовать экс-кандидат Козлов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты России Михаил Козлов, обратившийся к ЦИК с жалобой на то, что ему не дали открепительное удостоверение, сможет проголосовать в посольстве России в Белоруссии, просто придя туда в день выборов 18 марта с паспортом, пояснила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
Накануне несостоявшийся кандидат в президенты России психолог Михаил Козлов сообщил РИА Новости, что обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой — он пожаловался на то, что не смог получить открепительное удостоверение для голосования на территории Белоруссии, обратившись за этим на избирательные участки в Москве. Он заявил, что в итоге уехал в Белоруссию к семье без "открепительного" и попросил главу ЦИК принять меры, чтобы он смог проголосовать в посольстве РФ в Минске.
"У него есть возможность проголосовать в посольстве, потому что наш закон говорит, что при явке избирателя за рубежом он включается в список, не требуя каких-либо дополнительных подтверждающих документов кроме паспорта", — сказала Гришина РИА Новости в ответ на просьбу пояснить перспективы его голосования в Минске.
В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации.
Участковые избиркомы с 25 февраля принимали аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке. Прием заявлений в МФЦ, на портале госуслуг и в ТИКах завершился 12 марта. Те, кто не успел подать заявление одним из этих способов, все же смогут проголосовать на другом участке, но для этого им нужно будет до 14.00 по местному времени 17 марта оформить специальное заявление в участковом избиркоме по месту прописки.
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