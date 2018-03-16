Памфилова назвала регионы, к которым будет пристальное внимание на выборах

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова назвала регионы, к которым будет пристальное внимание Центризбиркома в ходе выборов президента РФ 18 марта, в их числе оказались Московская область, Санкт-Петербург, Чувашия, Ставропольский край, Ленинградская, Ростовская, Челябинская и Кемеровская области, Мордовия и Марий Эл.
Она уточнила, что более 470 жалоб из 5,5 тысяч обращений о нарушениях, поступивших ЦИК, касаются применения административного ресурса. Все эти данные систематизируются, соответствующие обращения направляют губернаторам, в администрацию президента и в прокуратуру.
"В девяти субъектах РФ количество превышает десять обращений. Поэтому я бы хотела особое внимание обратить, и где у нас будет очень пристальное внимание: Московская область, Санкт-Петербург, Челябинская область, Чувашия, Ставропольский край, Ленинградская и Ростовская области у нас тоже на заметке", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
Она подчеркнула, что особое внимание ЦИК будет в отношении Кемеровской области.
"Мне даже пришлось телеграмму на главу региона сейчас направить, у нас есть жалобы от КПРФ и других граждан — сейчас людей беспокоит намерение применять административный ресурс. Для профилактических мер помимо телеграммы направили обращение в Генпрокуратуру", — отметила глава ЦИК.
"Я также хотела бы обратить внимание: Мордовия, пожалуйста, не увлекайтесь административным ресурсом, будем особо наблюдать. По Марий Эл есть обращение, надо будет проверять, тоже мониторим, есть обращения, которые тревожат. И некоторые другие регионы, которые вызывают нашу озабоченность", — уточнила глава ЦИК.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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