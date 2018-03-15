ЦИК рассказал о расходах избирательного фонда Титова

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента России Борис Титов по состоянию на 13 марта израсходовал 195 миллионов рублей из своего избирательного фонда, значительная доля трат — агитация на телевидении, говорится в материалах российского Центризбиркома, опубликованных на сайте комиссии.

По данным ЦИК, на участие в кампании Титов потратил 195 миллионов 273 тысячи 345 рублей. Большинство расходов кандидата были связаны с агитацией на телевидении и радио, а также с распространением печатной агитационной продукции.

Изначально избирательный фонд кандидата насчитывал 217 миллионов 538 тысяч 251 рубль.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.