ЕС назвал внесение НКО в список нежелательных ограничением свободы в России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. ЕС считает, что включение двух некоммерческих организаций, занимающихся наблюдением на выборах, в перечень нежелательных ограничивает осуществление свобод в России, заявила Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Минюст РФ во вторник включил в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России, две иностранные организации, занимающиеся наблюдением на выборах — Европейскую платформу за демократические выборы (Германия) и Международный центр электоральных исследований (Литва).

"Включение в список "нежелательных организаций" Европейской платформы за демократические выборы и Международного центра электоральных исследований на этой неделе еще больше сокращает пространство для гражданского общества и ограничивает исполнение фундаментальных свобод в России, прямо перед президентскими выборами 18 марта", — говорится в заявлении представителя на сайте союза.

В сообщении подчеркивается, что эти ограничения должны быть сняты, а российским властям необходимо обеспечить, чтобы общественные организации имели возможность полноценно вносить вклад в развитие России.

ЦИК заявлял, что двух внесенных в список нежелательных организаций нет в числе аккредитованных Центризбиркомом на выборы президента РФ международных наблюдателей, а сами организации с такими запросами эти организации не обращались.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.