ЦИК рассказал о расходах избирательного фонда Бабурина

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ Сергей Бабурин израсходовал на свою избирательную кампанию, по данным на 13 марта, 9,6 миллиона рублей, говорится в сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

Согласно представленным данным, кандидат потратил девять миллионов 624 тысячи 700 рублей. Размер всего его избирательного фонда составлял 10 миллионов 195 тысяч 923 рубля.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.