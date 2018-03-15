ЦИК рассказал о расходах избирательного фонда Сурайкина

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Расходы избирательного фонда кандидата на пост президента РФ Максима Сурайкина составили более 1,5 миллиона рублей, что лишь на 229 тысяч меньше всех средств кандидата, говорится в сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

По данным ЦИК, на 13 марта Сурайкин израсходовал 1 миллион 546 тысяч 138 рублей, при том, что его избирательный фонд изначально насчитывал 1 миллион 775 тысяч 778 рублей.

Максимальный размер избирательного фонда кандидата может составлять 400 миллионов рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.