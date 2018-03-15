Собчак потратила практически весь избирательный фонд

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак потратила практически все средства своего избирательного фонда, ее расходы превысили 156 миллионов рублей, говорится в сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

По данным на 13 марта, расходы избирательного фонда Собчак составили 156 миллионов 148 тысяч 936 рублей. При этом изначально в ее фонд поступило 156 миллионов 292 тысячи 672 рубля.

Согласно сведениям ЦИК, большинство денег потрачено на изготовление и распространение агитационных материалов, финансовое обеспечение сбора подписей в поддержку ее выдвижения, оплату услуг информационно-консультативного характера.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.