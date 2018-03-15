По обращениям ЦИК завели пятьсот уголовных дел

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что по обращениям ЦИК в связи с нарушениями было возбуждено 500 уголовных дел.

"Пятьсот уголовных дел возбуждено по нашим обращениям. Не надо (Центризбиркому) говорить, что "вы ничего не делаете". Да, невозможно быстро и сразу накопившиеся проблемы решить. С вашей помощью будем решать", — сказала Памфилова в ходе встречи с юристами штаба оппозиционера Алексея Навального.