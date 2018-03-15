Сурайкин набросился на Максима Шевченко во время дебатов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар — РИА Новости. Во время дебатов на канале "Россия 1" кандидат в президенты от "Коммунистов России" Максим Сурайкин накинулся на журналиста Максима Шевченко, который участвовал в программе как доверенное лицо Павла Грудинина.

Сурайкин привел на дебаты женщину, которая, по его словам, работала в Совхозе имени Ленина. Перед тем как ей дали слово, руководитель предприятия и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин покинул эфир, оставив в студии своего представителя Максима Шевченко.

"Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел — сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. <…> Он нас выселил из квартиры", — начала рассказывать гость программы.

Шевченко попросил Сурайкина уйти, пока выступает его доверенное лицо. После словесной перепалки кандидат от "Коммунистов России" бросился к журналисту, однако его успели вывести из студии.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").