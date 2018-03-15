ЦИК планирует сеанс связи с МКС в день выборов президента

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В день выборов президента РФ из информцентра ЦИК России планируется связаться с Международной космической станцией, где находится российский космонавт, сообщил член ЦИК Александр Клюкин.
"Обязательно сделаем несколько сюрпризов… Но мы сделаем все, чтобы у нас 18 числа получилась связь с Международной космической станцией. Мы будем связываться с космонавтом, который там находится",- сказал Клюкин на презентации информцентра в среду.
По его словам, все происходящее в информационном центре будет транслироваться на сайте ЦИК. "Будет синхронный перевод на английский язык, и наши гости иностранные могут следить за тем, что здесь будет происходить",- добавил член ЦИК.
"Мы планируем связаться в 23.00 мск 17 марта с Камчаткой (где уже начнётся голосование), планируем поговорить с первым избирателем",- добавил представитель Центризбиркома.
До прибытия на станцию следующего экипажа космонавт Антон Шкаплеров — единственный россиян на МКС. Он примет участие в выборах президента РФ с орбиты и проголосует через доверенное лицо — командира Отряда космонавтов ЦПК имени Гагарина Олега Кононенко, сообщил ранее РИА Новости представитель Роскосмоса. Определившись с выбором, Шкаплеров сообщит по закрытому каналу связи о своем решении Кононенко, который 18 марта приедет в Центр управления полетами вместе с представителем избирательной комиссии. Шкаплеров во время проведения специального сеанса связи скажет, за кого он хотел бы отдать свой голос. Доверенное лицо отметит необходимый пункт в бюллетене и опустит заполненный бюллетень в урну для голосования, которую также привезут в ЦУП.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента является восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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