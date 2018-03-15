Программы и заявления: с чем кандидаты в президенты идут на выборы

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выборы президента России пройдут в воскресенье, на высший государственный пост претендуют восемь человек: политические старожилы и новички, либералы и коммунисты, а также действующий глава государства.

Голосование пройдет в стране с 8 утра до 8 вечера по местному времени на 97 тысячах избирательных участков. Кандидаты с 17 февраля имели возможность проводить агитацию и участвовать в дебатах, а 17 марта предстоит день тишины. Президент России избирается на шестилетний срок.

Ниже приводится краткое содержание программ и заявлений кандидатов, как и в избирательном бюллетене, они представлены в алфавитном порядке.

Русский выбор Бабурина

Кандидат в президенты России Сергей Бабурин ветеран современной политики, в свое время был депутатом Верховного Совета РСФСР, а потом трижды избирался в Госдуму и дважды был вице-спикером. Непосредственно в президентской кампании политик участвует в первый раз.

Основной идеологический лозунг Бабурина сводится к словосочетанию — "русский выбор", то есть в основе политики, экономики, социальной сферы, образования, культуры, науки, по мнению Бабурина, должны лежать русские традиции, нравственность, духовность — без этого политик не видит будущего для возрождения России. Он выступает за построение социального государства, за возвращение в Россию денежных сумм из офшоров, за активные инвестиции в человеческий капитал: в образование, в дошкольное воспитание, в медицину, в культуру и науку, а также поддержку отечественного производителя и инвестиции в инновационные разработки.

При этом Бабурин считает важной борьбу за сохранение и расширение "русского мира". Во внешней политике он исходит из принципов биполярного мира, где одним из полюсов будет Россия. Также политик выступает за поддержку и признание Приднестровья, ДНР, ЛНР и других островков "русского мира".

Беспартийный кандидат от КПРФ

От КПРФ на выборы президента России в 2018 году выдвинут директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Это решение, принятое на XVII предвыборном съезде ЦК КПРФ, было неожиданным для многих, включая самого кандидата, как он позднее признавался журналистам. Избирательный штаб кандидата лично возглавил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, предвыборная программа "20 шагов Павла Грудинина" была разработана компартией. Тем не менее, Грудинин не раз подчеркивал свою беспартийность, при этом отмечая, что полностью поддерживает идеологию коммунистов.

В программном тексте "20 шагов Павла Грудинина" кандидат заявил о необходимости снизить цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок, ликвидировать налог на добавленную стоимость, отменить транспортный налог и систему "Платон". В социальной сфере Грудинин в случае победы пообещал установить нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения в размере не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Кроме того, кандидат КПРФ заявил о необходимости сохранить нынешний возраст выхода на пенсию и вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Еще одним ярким предложением в программе политика стало обещание отказа РФ от участия во Всемирной торговой организации (ВТО).

В разгар предвыборной гонки ЦИК заявил об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения 13 счетах в Швейцарии, на которых было размещено около 1 миллиона долларов, в том числе порядка 174 унций золота. При этом в Центризбиркоме отметили, что госорган обязан проинформировать избирателей о выявленных фактах, поэтому эти данные размещены на информационных плакатах о кандидатах, которые будут на каждом избирательном участке. Сам Грудинин назвал эту информацию о "золоте партии" "вбросом" и отметил, что не удивится, если у него обнаружат Янтарную комнату или библиотеку Ивана Грозного.

Грудинин также отказался от участия в телевизионных дебатах. В конце февраля Грудинин в прямом эфире покинул студию Первого канала, назвав происходящее "балаганом". Ранее КПРФ выступила с предложением изменить формат дебатов, а также неоднократно направляла в Центризбирком жалобы на освещение предвыборной кампании Грудинина со стороны СМИ. Так, Зюганов сообщал, что компартия направила в ЦИК около 70 "обоснованных жалоб и заявлений".

Одними из самых ярких заявлений Грудинина в ходе предвыборной гонки стали предложения ввести в России смертную казнь для педофилов и маньяков, отменить в школах ЕГЭ, а также создать в стране Национальное бюро по борьбе с коррупцией, которое будет носить надпартийный характер и иметь широчайшие полномочия, вплоть до проведения проверок президента РФ.

Большую дискуссию в обществе вызвало утверждение кандидата от КПРФ о том, что Иосиф Сталин является величайшим лидером страны за последние 100 лет. Кроме того, в ходе одной из пресс-конференции Грудинин сравнил солдат Красной Армии, сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков, с "баранами под руководством льва", имея в виду подо львом Сталина. В связи с этим заявлением на сайте change.org от имени Совета ветеранов Северо-Западного административного округа Москвы была опубликована петиция с требованием к Грудинину принести извинения за подобное сравнение. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя данную ситуацию, заявил, что не видит ничего обидного в том, что Грудинин сравнил солдат СССР с баранами, так как есть такая "народная пословица".

Рекордсмен Жириновский

Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский участвовал в шести президентских выборах. В ходе нынешней кампании он упоминал темы, затрагивающие сами основы государственности современной РФ. Он говорил о необходимости существенного изменения российской политической системы к следующим президентским выборам, которые должны состояться в 2024 году. По мнению Жириновского, президентский пост станет малозначительным или будет упразднен, основные полномочия сосредоточатся в руках неизбираемого главы Госсовета, а все партии будут либо собраны в рамках двух примерно равных по силе, либо упразднены. Глава Госсовета может также возглавить межпарламентскую ассамблею СНГ, считает Жириновский, такая конструкция может быть укреплена политически созданием двухпартийной системы.

Впрочем, не все касающиеся внутренней повестки инициативы лидера ЛДПР носили острополитический характер. Среди прочего он, например, предложил, чтобы государство помогало одиноким людям создавать семьи. Заодно Жириновский считает необходимым освободить от налогов граждан с зарплатой ниже 20 тысяч рублей, а на сверхдоходы ввести дополнительный сбор. Кандидат в президенты заявил, что в будущем основной профессией в стране должна стать инженерная, и предложил поставить ее представителей во главе всех регионов.

Традиционно одной из важнейших тем для лидера либерал-демократов является внешняя политика. Жириновский считает, что с Западом лучше всего говорить на языке силы. В другом заявлении руководитель ЛДПР и вовсе предположил, что усиливающаяся конфронтация России с Западом играет ему на руку как кандидату в президенты. Впрочем, пока Запад, говорит Жириновский, ему помогает, региональные власти, по его же словам, оказывают давление на активистов ЛДПР. В случае победы на выборах, как заявил кандидат, он в первую очередь готов сменить глав Кемеровской, Липецкой и Белгородской областей, назвав эти регионы "самым худшим вариантом демократии".

На дебатах лидер ЛДПР привлекал внимание не столько своими политическими заявлениями, например, интерес у зрителей вызвала перепалка, которую устроили в эфире канала "Россия 1" кандидаты в президенты РФ Ксения Собчак и Владимир Жириновский. В ходе мероприятия 28 февраля Жириновский вмешался в выступление другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР допустил ряд нелестных высказываний в ее адрес, а она вылила на оппонента стакан воды.

Самовыдвиженец Путин

Кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин объявил о своем выдвижении в декабре прошлого года, формально он пока не представил свою предвыборную программу, в роли программных аналитики рассматривают ряд его выступлений, состоявшихся в разгар кампании. Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оценки работы и перспективы на будущее "так или иначе будут совпадать" в послании российского лидера Федеральному Собранию, оглашение которого состоялось 1 марта.

Путин тогда выделил приоритеты развития страны: улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое. Президент даже поставил перед страной задачу войти к концу следующего десятилетия в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни превышает 80 лет. Кроме того, Путин поручил на предстоящие шесть лет выделить на меры демографического развития, на охрану материнства и детства не менее 3,4 триллиона рублей, что на 40% больше, чем за предыдущий аналогичный период 2012-2017 годов.

Президент также дал оценку работе правительства. Путин в экономической части послания Федеральному собранию похвалил правительство за достигнутую макроэкономическую стабильность, однако новому составу кабинета придется решать уже более амбициозную задачу — ВВП должен расти темпами не ниже мировых и его объем на душу населения к середине следующего десятилетия должен увеличиться в 1,5 раза.

Значительная часть того выступления Путина была посвящена представлению новейшего оружия, которое либо уже поступило, либо поступит в распоряжение российского оборонного ведомства. По словам президента, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". Кроме того, как сообщил президент, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны. И все это "в ответ на односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ", подчеркивал президент.

Крупное предвыборное мероприятие, в котором участвовал Путин, это его встреча с доверенными лицами в конце января. Тогда он призвал всех относиться с уважением к конкурентам на выборах, но продвигать и свою повестку дня, плотнее общаться с избирателями, обсуждать с ними нерешенные проблемы. Действующий президент также затронул тему образования, анонимности и системы контроля в интернете, экономики, недопуска российских спортсменов на ОИ в Южной Корее, призвав не превращать мировой спорт в "задний двор грязной политической кухни". Путин говорил и об отношениях с США, отметив, что Россия не собирается "лезть на рожон" и обострять ситуацию, но будет терпеливо выстраивать отношения с Америкой настолько, насколько они к этому готовы.

Работа ведется не только "на публичном поле". Как подтверждали в Кремле, Путин может принять решение о подписании новых "майских указов". Окончательно решение, как уверял Песков, только за Путиным, в настоящее время идет обсуждение. По словам пресс-секретаря президента, конкретную "форму юридического оформления" основных задач выберет глава государства.

В других предвыборных мероприятиях, в том числе дебатах с остальными кандидатами, Путин не участвовал. На время кампании он не стал брать отпуск и продолжал работать на посту президента РФ, эта должность указана и в избирательном бюллетене.

Дорогу молодым

Кандидат в президенты Ксения Собчак самый молодой претендент на высший пост и единственная женщина-кандидат, она только достигла возраста пассивного избирательного права — по закону, президентом может быть гражданин РФ старше 35 лет. Выдвинувшись от партии "Гражданская инициатива", политик позиционирует себя кандидатом "против всех".

В своей предвыборной платформе "123 трудных шага" Собчак ставит важнейшей проблемой страны несменяемость власти, порождаемую ей коррупцию и, как следствие, несправедливое распределение общественного блага, замедление технического и социального прогресса, международную изоляцию и экономический кризис. В этой связи политик предлагает ограничить пребывание любого избираемого должностного лица всех уровней исполнительной власти на одной должности двумя установленными законом сроками в течение жизни.

Собчак подчеркивает, что Россия — европейская страна, и на мировой арене она должна стать европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и свободы граждан. По ее мнению, государство должно не контролировать, а регулировать экономику, а сама экономика должна быть демилитаризована. Также Собчак считает, что Россия должна стать парламентской республикой.

Другой новый коммунист

Программа кандидата в президенты, председателя коммунистической партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, по его словам, предусматривает создание в России социалистического государства с использованием лучшего опыта СССР. В частности, политик заявил, что в случае победы, официально объявит пятилетний переходный период от капитализма к социализму, в течение которого президент-коммунист и советское правительство поэтапно реализуют программу "Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму". Подобный подход Сурайкин называет новаторским.

По словам Сурайкина, в первые 100 дней своего возможного президентства, он инициирует обсуждение и затем принятие проекта новой Советской Конституции на основе брежневской Конституции 77-го года.

Четкая позиция бизнес-представителя

Выдвинувшийся в президенты России, председатель Партии роста Борис Титов считает себя единственным кандидатом с четкой, не противоречивой и реалистичной программой спасения России от того, чтобы навсегда не отстать по темпам развития от главных стран мира.

По мнению Титова, именно его предвыборная программа, базирующаяся на "Стратегии роста", и есть тот самый мощный рывок. Политик считает, что благосостояние широких масс — главный смысл существования общества. "Работающий человек бедным быть не должен!" — один из основных лозунгов его кампании.

Титов с июня 2017 года занимает должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Либеральный старожил

Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский в третий раз принимает участие в выборах президента России. Традиционно предвыборная программа политика базируется на критике курса действующей власти. В ходе агитации он не раз отмечал, что его программа предлагает свой уникальный образ будущего.

Явлинский считает, что суть всей политики государства в ближайшие 30 лет должна быть только в одном — в создании мощной экономики в России. В частности, говоря о депрессивных регионах страны, где средняя зарплата составляет 14-16 тысяч рублей, политик предлагает применить систему базового дохода.

Много внимания в своей программе политик уделяет инфраструктуре, предлагая в этой сфере свою программу газификации страны, а также безвозмездную передачу гражданам земельных участков для строительства собственных домов. Дороги и коммуникации к этим домам государство должно проложить за свой счет, считает Явлинский.