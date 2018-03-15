В Крым приедут наблюдатели из Германии и Норвегии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым приедут четыре наблюдателя из Германии и Норвегии, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
"В Крым приедут четыре международных наблюдателя: два из Германии и два из Норвегии. Первая группа пребывает в пятницу, вторая в субботу", — сказал РИА Новости Гемпель.
Немецкую делегацию возглавит глава фракции Левой партии в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер, а норвежскую — руководитель неправительственной организации "Норвежская народная дипломатия" Хендрик Вебер.
По его словам, маршрут пребывания наблюдателей в день голосования находится в стадии проработки.
"Скорее всего, наблюдатели посетят Севастополь, Бахчисарай или Бахчисарайский район. Кроме того, запланирован ряд встреч с журналистами", — подчеркнул Гемпель.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти полуострова провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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