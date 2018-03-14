Выборы президента РФ пройдут на 14 избирательных участках в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар — РИА Новости. Свыше 120 тысяч россиян, живущих в Израиле, смогут проголосовать за кандидатов в президенты РФ на 14 избирательных участках, которые будут открыты в крупнейших городах страны, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Дмитрий Алушкин.

Основное голосование состоится в воскресенье, 18 марта. Досрочные выборы пройдут в четверг, 15 марта, в городе Хайфе, в пятницу, 16 марта, — в Ашкелоне и Тель-Авиве.

"Всего на постоянном и временном консульском учете в Израиле состоят 153 тысячи российских граждан… Из них избирательным правом обладают порядка 121 тысячи росграждан", — ответил собеседник агентства на вопрос о количестве потенциальных избирателей.

Ориентируясь на опыт предыдущих кампаний, дипломаты также предполагают, что в дни голосования в Израиле могут находиться от пяти до шести тысяч российских туристов.

Избирательных участков в Израиле на этот раз будет 14 — на один больше в сравнении с прошлыми выборами. Они откроются на севере страны — в Хайфе, Кармиэле, Нацерет-Илите, в центре — в Хадере, Нетании, Реховоте, Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе и Иерусалиме, на юге — в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Араде и Эйлате. Еще в нескольких городах возможно проведение выездных голосований, говорят дипломаты.

По их прогнозам, активность избирателей превысит показатели думских выборов 2016 года. "Тогда было порядка пяти тысяч проголосовавших. Мы, конечно, ожидаем явку выше", — сказал Алушкин. В прошлых президентских выборах в Израиле приняли участие свыше 11 тысяч человек.

В пятницу выборы пройдут на палестинских территориях, где россияне смогут проголосовать в трех городах Западного берега реки Иордан, Рамаллахе, Наблусе и Вифлееме, а также в секторе Газа.

Кандидатами официально зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). В таком алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.