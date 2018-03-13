Депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо Явлинского, заявили в "Яблоке"

Сторонник кандидата в президенты РФ от партии Яблоко Григория Явлинского. Архивное фото

Сторонник кандидата в президенты РФ от партии Яблоко Григория Явлинского. Архивное фото

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Депутат от ЛДПР напал на доверенное лицо кандидата в президенты от "Яблока" Григория Явлинского, сообщила пресс-служба партии.

Инцидент произошел после теледебатов на ГТРК "Алания" в Северной Осетии. После эфира депутат несколько раз ударил председателя осетинского "Яблока", когда тот шел к машине.

Доверенное лицо Явлинского уже подал заявление в полицию, медэкспертиза подтвердила побои, отметили в партии.

Комментарий от ЛДПР РИА Новости пока получить не удалось.

Выборы президента пройдут 18 марта. На пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

