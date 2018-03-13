Более пяти миллионов россиян проголосуют 18 марта не по месту регистрации

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Заявления для голосования на президентских выборах не по месту регистрации, а по месту пребывания подали более 5 миллионов россиян, сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы перешагнули за 5 миллионов (человек, которые подали заявления о голосовании по месту пребывания)",- сказала она.

По её словам, это масштабное событие, если сравнить с выдачей открепительных удостоверений ранее, то почти в три раза больше человек воспользовались этим механизмом. "Более 5 миллионов голосуют там, где удобно, включая заграницу", — добавила она.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Теперь гражданин может прикрепиться к любому избирательному участку, и для этого ему не нужно ехать в другой конец страны — туда, где он прописан.

Соответствующее заявление о включении в список избирателей на другом участке, а не по месту регистрации, избиратель мог до 12 марта оформить в ближайшем к нему избиркоме, МФЦ или через портал госуслуг. Те, кто не успел этого сделать, все же смогут проголосовать на другом участке, но для этого нужно будет до 14.00 по местному времени 17 марта оформить специальное заявление в участковом избиркоме по месту прописки.