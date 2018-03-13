В феврале удвоилось число хакерских атак на сайт ЦИК

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. На сайт ЦИК России только в феврале было организовано более 200 тысяч DDos атак, что почти вдвое больше, чем в январе, сообщил журналистам зампред Центризбиркома Николай Булаев.

"Более 200 тысяч атак на наш сайт за февраль… это примерно в два раза больше по сравнению с январем… Все они успешно отражены", — сказал Булаев.

Он добавил, что ведомство работает в постоянном режиме с правоохранителями.