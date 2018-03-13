Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность диппредставительств РФ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. РФ требует от властей Украины безусловного обеспечения безопасности российских диппредставительств во время выборов президента России 18 марта, говорится в заявлении МИД РФ.

"Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России", — говорится в сообщении МИД РФ.

Также Москва призывает международные организации и структуры, заинтересованные в цивилизованном и мирном развитии ситуации на Украине, оказать должное влияние на Киев и уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам, во время выборов президента РФ.