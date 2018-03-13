Эксперт рассказал, что мешает борьбе с коррупцией в России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Закрытость правоохранительной системы мешает борьбе с коррупцией в правоохранительных органах, в том числе в полиции, к борьбе с коррупцией в которой призывала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, считает адвокат Тимур Хутов.

Ранее Собчак во время предвыборных дебатов заявила о необходимости фундаментальной реформы полиции, которая "будет тренировать людей, по-другому заставлять их обращаться с теми, с кем они работают в ежедневном режиме". По мнению Собчак, необходимо "устранение коррупционной составляющей в правоохранительной системе".

Как сообщил Хутов РИА Новости, комментируя предложение Собчак, коррупционную составляющую можно рассматривать в двух аспектах: как продвижение по службе родственников и близких лиц и как получение взяток.

По его словам, первый аспект связан с тем, что работу часто получают либо близкие высокопоставленных лиц, либо лица, заплатившие за это. "Особенно это распространено в следственных органах и прокуратуре. Бороться с этим можно только путем привлечения к ответственности виновных лиц. Однако этому мешает закрытость системы, сложно не только выявить нарушения, но и добиться привлечения виновных к ответственности", — считает Хутов.

Во втором случае, по его мнению, речь идет о взятках сотрудникам правоохранительных органов за совершение юридически значимых действий. "Например, известны случаи незаконного закрытия уголовных дел. Также коррупция широко распространена в системе исполнения наказаний, от этого больше всего страдают родственники осужденных", — пояснил Хутов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").