Памфилова заявила, что никого из кандидатов уже нельзя снять с выборов

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с кандидатами в президенты РФ в Москве. 5 марта 2018

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с кандидатами в президенты РФ в Москве. 5 марта 2018

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Никого из восьми кандидатов в президенты России, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов, все они "дойдут до финишной прямой", заявила глава ЦИК Элла Памфилова в субботу.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

"Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта, и тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов. Сегодня уже все — нереально. Все те восемь кандидатов, которые внесены в бюллетень, дойдут до финишной прямой", — сказала Памфилова в эфире телеканала НТВ.