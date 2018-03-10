В Белфасте проходит досрочное голосование на выборах президента России

ЛОНДОН, 10 мар — РИА Новости, Мария Табак. В столице Северной Ирландии — Белфасте — в субботу проходит досрочное голосование на выборах президента РФ, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.

"Голосование проходит с 10.00 до 15.00 (13.00 — 18.00 мск) по адресу Crescent Arts Centre, 2-4 University Rd, Belfast BT7 1NH. В голосовании могут принять участие все граждане РФ, на участке работают пять членов участковой избирательной комиссии", — сообщил собеседник агентства.

"Голосование планировалось на 3 марта, но ввиду отсутствия транспортного сообщения по погодным условиям (авиарейсы были отменены) оно перенесено на сегодня", — добавил представитель посольства.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.